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Родственники погибшей на предприятии пермячки требуют 13 миллионов рублей

Родственники погибшей на предприятии пермячки требуют 13 миллионов рублей

2 декабря 2023, 16:13
Фото: fusionbrain.ai
Женщина получила смертельные травмы во время уборки рабочего места.

Родственники погибшей работницы ОАО «Губахинский Кокс» подали в суд на компанию. По данным пресс-службы Индустриального районного суда, в ноябре 2022 года в цехе углеподготовки случился несчастный случай на производстве.

В акте о несчастном случае сказано, что при уборке рабочего места у сотрудницы защемило руку и плечо в оборудовании. В итоге женщина получила смертельные травмы.

Мать погибшей, ее муж, дочь и брат подали в суд с требованием взыскать с работодателя компенсацию морального вреда в 13 млн рублей, а также компенсации, которые предусмотрены отраслевым соглашением по горно-металлургическому комплексу РФ.

По данным картотеки суда, иск поступил еще в августе, но заседание несколько раз откладывалось. Сейчас основное заседание намечено на конец декабря.

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