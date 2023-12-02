Родственники погибшей на предприятии пермячки требуют 13 миллионов рублей

Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
Родственники погибшей работницы ОАО «Губахинский Кокс» подали в суд на компанию. По данным пресс-службы Индустриального районного суда, в ноябре 2022 года в цехе углеподготовки случился несчастный случай на производстве.
В акте о несчастном случае сказано, что при уборке рабочего места у сотрудницы защемило руку и плечо в оборудовании. В итоге женщина получила смертельные травмы.
Мать погибшей, ее муж, дочь и брат подали в суд с требованием взыскать с работодателя компенсацию морального вреда в 13 млн рублей, а также компенсации, которые предусмотрены отраслевым соглашением по горно-металлургическому комплексу РФ.
По данным картотеки суда, иск поступил еще в августе, но заседание несколько раз откладывалось. Сейчас основное заседание намечено на конец декабря.