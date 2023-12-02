Сахалинская область получит федеральное финансирование на поддержку медработников

«Для решения проблемы дефицита медицинских кадров в сельских и отдаленных районах правительством РФ принято решение о выделении дополнительных средств на развитие программ „Земский доктор“ и „Земский фельдшер“. Компенсационные выплаты для врачей составят 2 млн рублей, а для фельдшеров, акушерок и медсестер — 1 млн рублей на Дальнем Востоке. При этом условием получения выплаты является не только переезд специалиста в сельскую местность. На поддержку государства могут рассчитывать выпускники медколледжей и вузов, которые после окончания учебы вернулись работать в населенные пункты Сахалина, где зарегистрированы по месту проживания», — рассказал министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов.