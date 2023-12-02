Школьника из Прикамья лишили свободы за гибель знакомого в ДТП

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Верещагинский районный суд вынес приговор несовершеннолетнему, виновному в смертельном ДТП. По данным пресс-службы суда, ночью в июле 2023 года школьник был за рулем автомобиля ГАЗ-69 без номеров. Внутри находились еще шесть подростков.
Автомобиль ехал по сырой траве вдоль полевой дороги в селе Вознесенское. В один из моментов водитель начал резко поворачивать руль из стороны в сторону. Автомобиль перевернулся.
В аварии погиб парень 2006 года рождения, школьник 2007 года рождения получил тяжкие травмы. Во время суда водитель признался в преступлении, признал вину, извинился перед потерпевшими. Совместно с родителями компенсировал вред отцу погибшего в 100 тыс. рублей.
Суд приговорил школьника к 2 годам лишения свободы в воспитательной колонии. Также с него взыскано 700 тыс. рублей в пользу отца погибшего для возмещения морального вреда. Приговор не вступил в законную силу. Его можно обжаловать.