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Published Сегодня, 13:15

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Updated Сегодня, 13:17

Школьника из Прикамья лишили свободы за гибель знакомого в ДТП

Школьника из Прикамья лишили свободы за гибель знакомого в ДТП

2 декабря 2023, 13:15
Фото: fusionbrain.ai
Парень попал в аварию, когда вез знакомых.

Верещагинский районный суд вынес приговор несовершеннолетнему, виновному в смертельном ДТП. По данным пресс-службы суда, ночью в июле 2023 года школьник был за рулем автомобиля ГАЗ-69 без номеров. Внутри находились еще шесть подростков.

Автомобиль ехал по сырой траве вдоль полевой дороги в селе Вознесенское. В один из моментов водитель начал резко поворачивать руль из стороны в сторону. Автомобиль перевернулся.

В аварии погиб парень 2006 года рождения, школьник 2007 года рождения получил тяжкие травмы. Во время суда водитель признался в преступлении, признал вину, извинился перед потерпевшими. Совместно с родителями компенсировал вред отцу погибшего в 100 тыс. рублей.

Суд приговорил школьника к 2 годам лишения свободы в воспитательной колонии. Также с него взыскано 700 тыс. рублей в пользу отца погибшего для возмещения морального вреда. Приговор не вступил в законную силу. Его можно обжаловать.

#Суд#Пермь#Детский мир
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