Скончалась актриса Пермского театра кукол Нина Павлова

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
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Updated Сегодня, 09:19
Сегодня, 2 декабря, в Перми простились с актрисой, ветераном Пермского театра кукол Ниной Павловой. Она ушла из жизни в минувший четверг, 30 ноября, печальную новость сообщило руководство театра в социальной сети «ВКонтакте».
Карьера артистки началась в студии при Пермском театре кукол. В разные годы она работала в Вологодском театре кукол, Коми-Пермяцком национальном драматическом театре им. М. Горького и Лысьвенском драматическом театре им. А. А. Савина.
Нина Павлова сыграла около 100 ролей — от лирических до острохарактерных, от детских ролей — травести до сказочных образов животных. Она исполняла роли как с куклами, так и «живые». Актриса запомнилась зрителям по ролям доброй Бабушки Зимы в сказке «Репка, или Календарь забот — круглый год», Злой волшебницы в «Волшебнике Изумрудного города», Гонерильи из «Короля Лир» и другим.
Нина Анатольевна занималась и общественной деятельностью — участвовала в творческих встречах и занятиях с трудными подросткам. С 2002 по 2007 годы Нина Павлова была председателем профсоюзной организации Пермского театра кукол.