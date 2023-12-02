Скончалась актриса Пермского театра кукол Нина Павлова

Нина Павлова сыграла около 100 ролей — от лирических до острохарактерных, от детских ролей — травести до сказочных образов животных. Она исполняла роли как с куклами, так и «живые». Актриса запомнилась зрителям по ролям доброй Бабушки Зимы в сказке «Репка, или Календарь забот — круглый год», Злой волшебницы в «Волшебнике Изумрудного города», Гонерильи из «Короля Лир» и другим.