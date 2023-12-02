Скончался профессор-историк Пермского Политеха Борис Поварницын

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
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Updated Сегодня, 06:24
В Перми скончался профессор кафедры государственного управления и истории Пермского политехнического университета (ПНИПУ), доктор исторических наук Борис Поварницын. Об этом сообщил его друг, журналист Андрей Никитин, пишет «Новый компаньон».
Известно, что профессор скончался после тяжелой болезни. Прощание состоится завтра, 3 декабря, в 15:00, в Большом зале для прощаний (Старцева, 61).
В 1982 году Борис Поварницын окончил исторический факультет Пермского государственного университета имени Горького (ныне ПГНИУ). С 1986 года работал на кафедре Политеха. В 2000–2001 году стажировался в Институте перспективных российских исследований имени Кеннана (Вашингтон, США), в 2006 году — в Смольном Коллегиуме в Санкт-Петербурге.
Профессор был автором около 100 научных работ, в том числе монографий. Также был автором около 30 методических и около 60 газетно-журнальных публикаций. В 2000 году стал лауреатом краевой журналистской премии имени Гайдара.