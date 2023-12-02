Скончался профессор-историк Пермского Политеха Борис Поварницын

В 1982 году Борис Поварницын окончил исторический факультет Пермского государственного университета имени Горького (ныне ПГНИУ). С 1986 года работал на кафедре Политеха. В 2000–2001 году стажировался в Институте перспективных российских исследований имени Кеннана (Вашингтон, США), в 2006 году — в Смольном Коллегиуме в Санкт-Петербурге.