Сотрудники ГИБДД в эти выходные вновь будут ловить пьяных водителей в Перми

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
Modified Сегодня, 03:57
Updated Сегодня, 03:57
В эти выходные ГИБДД Перми усилит контроль за дорожным движением. Госавтоинспекторы будут пресекать грубые нарушения правил дорожного движения. Также 2 и 3 декабря продолжится работа над выявлением нетрезвых водителей и предупреждением ДТП с их участием.
В пресс-службе городской ГИБДД напоминают, что сообщать о пьяных водителях необходимо в дежурную часть полка ДПС Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Перми по телефонам: 246-79-00; 261-99-99; 102.