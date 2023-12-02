Сотрудники ГИБДД в эти выходные вновь будут ловить пьяных водителей в Перми

В эти выходные ГИБДД Перми усилит контроль за дорожным движением. Госавтоинспекторы будут пресекать грубые нарушения правил дорожного движения. Также 2 и 3 декабря продолжится работа над выявлением нетрезвых водителей и предупреждением ДТП с их участием.