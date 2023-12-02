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Published Сегодня, 03:55

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Updated Сегодня, 03:57

ГИБДД Перми 2 и 3 декабря усилит контроль за движением на городских дорогах

Сотрудники ГИБДД в эти выходные вновь будут ловить пьяных водителей в Перми

2 декабря 2023, 03:55
Фото: properm.ru

ГИБДД Перми 2 и 3 декабря усилит контроль за движением на городских дорогах

Рассказать о нарушителях могут и сами горожане

В эти выходные ГИБДД Перми усилит контроль за дорожным движением. Госавтоинспекторы будут пресекать грубые нарушения правил дорожного движения. Также 2 и 3 декабря продолжится работа над выявлением нетрезвых водителей и предупреждением ДТП с их участием.

В пресс-службе городской ГИБДД напоминают, что сообщать о пьяных водителях необходимо в дежурную часть полка ДПС Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Перми по телефонам: 246-79-00; 261-99-99; 102.

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#Авто#Пермь#Гибдд#Пьяные водители
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