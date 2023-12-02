Ушла из жизни заслуженный работник культуры РФ Наталья Бельтюкова

Одним из главных проектов Натальи Бельтюковой стал краевой фестиваль-конкурс вокалистов-любителей «Пермская Романсиада». За 25 лет существования он объединил сотни меломанов и профессиональных музыкантов. При жизни Наталья была известна еще и тем, что устраивала хоровые балы и хоровые соборы памяти Александра Городцова.