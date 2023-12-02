Ушла из жизни заслуженный работник культуры РФ Наталья Бельтюкова

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
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Скончалась заслуженный работник культуры Российской Федерации, глава правления Пермского краевого музыкального общества общественной организации «Всероссийское музыкальное общество» Наталья Бельтюкова. Много лет она посвятила развитию хоровой культуры в Прикамье, рассказала глава регионального Минкульта Алла Платонова в своем Telegram-канале.
Одним из главных проектов Натальи Бельтюковой стал краевой фестиваль-конкурс вокалистов-любителей «Пермская Романсиада». За 25 лет существования он объединил сотни меломанов и профессиональных музыкантов. При жизни Наталья была известна еще и тем, что устраивала хоровые балы и хоровые соборы памяти Александра Городцова.
О покойной отзываются как о прекрасной женщине, талантливом музыканте и профессионале, пользовавшемся уважением у коллег.