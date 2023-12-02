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Published Сегодня, 04:56

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Updated Сегодня, 04:58

Скончалась заслуженный работник культуры РФ Наталья Бельтюкова

Ушла из жизни заслуженный работник культуры РФ Наталья Бельтюкова

2 декабря 2023, 04:56
Фото: Telegram-канал Аллы Платоновой

Скончалась заслуженный работник культуры РФ Наталья Бельтюкова

Наталья много лет развивала хоровую культуру в Пермском крае.

Скончалась заслуженный работник культуры Российской Федерации, глава правления Пермского краевого музыкального общества общественной организации «Всероссийское музыкальное общество» Наталья Бельтюкова. Много лет она посвятила развитию хоровой культуры в Прикамье, рассказала глава регионального Минкульта Алла Платонова в своем Telegram-канале.

Одним из главных проектов Натальи Бельтюковой стал краевой фестиваль-конкурс вокалистов-любителей «Пермская Романсиада». За 25 лет существования он объединил сотни меломанов и профессиональных музыкантов. При жизни Наталья была известна еще и тем, что устраивала хоровые балы и хоровые соборы памяти Александра Городцова.

О покойной отзываются как о прекрасной женщине, талантливом музыканте и профессионале, пользовавшемся уважением у коллег.

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