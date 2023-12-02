В Черняевском лесу установили новые качели и скамьи

Posted 2 декабря 2023, 08:03
Published 2 декабря 2023, 08:03
Modified 2 декабря 2023, 08:05
Updated 2 декабря 2023, 08:05
На комплексном месте отдыха «Золотые пески» в Черняевском лесу заменили малые архитектурные формы. На участке обновили детскую площадку, превратив ее в многофункциональную игровую зону с элементами для ребят разных возрастов. Как сообщили в пресс-службе администрации Перми, на всей территории установлены новые скамьи, навесы с мебелью для отдыха в тени и качели для семейного отдыха.
Часть конструкций подключена к сетям наружного освещения, чтобы посетители не оставались в темноте поздно вечером или рано утром. Кроме того, обновлена входная группа, на ней появилась карта маршрутов, а рядом установлены скамьи и велопарковка. Обустройство зоны отдыха «Золотые пески» проводилось по проекту «Зеленое кольцо», который является одним из приоритетных к 300-летию Перми.