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Posted 2 декабря 2023, 08:03

Published 2 декабря 2023, 08:03

Modified 2 декабря 2023, 08:05

Updated 2 декабря 2023, 08:05

В Черняевском лесу установили новые качели и скамьи

2 декабря 2023, 08:03

В Черняевском лесу обновили малые архитектурные формы

Сюжет
Городская среда
Работы провели по проекту «Зеленое кольцо».

На комплексном месте отдыха «Золотые пески» в Черняевском лесу заменили малые архитектурные формы. На участке обновили детскую площадку, превратив ее в многофункциональную игровую зону с элементами для ребят разных возрастов. Как сообщили в пресс-службе администрации Перми, на всей территории установлены новые скамьи, навесы с мебелью для отдыха в тени и качели для семейного отдыха.

Часть конструкций подключена к сетям наружного освещения, чтобы посетители не оставались в темноте поздно вечером или рано утром. Кроме того, обновлена входная группа, на ней появилась карта маршрутов, а рядом установлены скамьи и велопарковка. Обустройство зоны отдыха «Золотые пески» проводилось по проекту «Зеленое кольцо», который является одним из приоритетных к 300-летию Перми.

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#Общество#Пермь#Городская среда#Черняевский лес
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