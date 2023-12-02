В Черняевском лесу установили новые качели и скамьи

Часть конструкций подключена к сетям наружного освещения, чтобы посетители не оставались в темноте поздно вечером или рано утром. Кроме того, обновлена входная группа, на ней появилась карта маршрутов, а рядом установлены скамьи и велопарковка. Обустройство зоны отдыха «Золотые пески» проводилось по проекту «Зеленое кольцо», который является одним из приоритетных к 300-летию Перми.