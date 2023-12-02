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Updated Сегодня, 08:05

В Черняевском лесу обновили малые архитектурные формы

В Черняевском лесу установили новые качели и скамьи

2 декабря 2023, 08:03
Фото: пресс-служба администрации Перми

В Черняевском лесу обновили малые архитектурные формы

Работы провели по проекту «Зеленое кольцо».

На комплексном месте отдыха «Золотые пески» в Черняевском лесу заменили малые архитектурные формы. На участке обновили детскую площадку, превратив ее в многофункциональную игровую зону с элементами для ребят разных возрастов. Как сообщили в пресс-службе администрации Перми, на всей территории установлены новые скамьи, навесы с мебелью для отдыха в тени и качели для семейного отдыха.

Фото: пресс-служба администрации Перми

Часть конструкций подключена к сетям наружного освещения, чтобы посетители не оставались в темноте поздно вечером или рано утром. Кроме того, обновлена входная группа, на ней появилась карта маршрутов, а рядом установлены скамьи и велопарковка. Обустройство зоны отдыха «Золотые пески» проводилось по проекту «Зеленое кольцо», который является одним из приоритетных к 300-летию Перми.

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#Общество#Пермь#Городская среда#Черняевский лес
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