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В Кунгуре арестовали инвалида-колясочника за убийство сына

В Кунгуре арестовали инвалида-колясочника за убийство сына

2 декабря 2023, 13:42
Фото: fusionbrain.ai
Мужчина сам вызвал полицейских после преступления.

В Кунгуре арестовали 62-летнего инвалида-колясочника, которого обвиняют в убийстве сына. По данным пресс-службы СУ СКР по Пермскому краю, мужчина днем 27 ноября был в своем доме, где поссорился с 33-летним сыном. Ссора произошла на фоне личной неприязни.

Инвалид схватился за нож и ударил им в грудь родственника. Потерпевший скончался на месте. После этого обвиняемый сообщил о преступлении в правоохранительные органы. Сейчас обвиняемый находится под стражей. Следователи собирают доказательства.

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