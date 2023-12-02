В Кунгуре арестовали инвалида-колясочника за убийство сына

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
В Кунгуре арестовали 62-летнего инвалида-колясочника, которого обвиняют в убийстве сына. По данным пресс-службы СУ СКР по Пермскому краю, мужчина днем 27 ноября был в своем доме, где поссорился с 33-летним сыном. Ссора произошла на фоне личной неприязни.
Инвалид схватился за нож и ударил им в грудь родственника. Потерпевший скончался на месте. После этого обвиняемый сообщил о преступлении в правоохранительные органы. Сейчас обвиняемый находится под стражей. Следователи собирают доказательства.