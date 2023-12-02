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В Перми из-за отмены военного борта перенесли похороны убитого на СВО волонтера

В Перми из-за отмены военного борта перенесли похороны убитого на СВО волонтера

2 декабря 2023, 12:51
Фото: vk.com/permpoisk
Прощание с пермяком состоится в Доме офицеров.

В Перми перенесли похороны погибшего на специальной военной операции капитана ВС РФ Алексея Афанасьева. Мужчина, который был волонтером-поисковиком, был убит еще 19 сентября.

Изначально похороны планировалось провести 30 ноября, но их отложили на неопределенный срок в связи с отменой вылета военного борта из Ростова-на-Дону. Затем стало известно, что похороны назначили на 4 декабря. Церемония прощания состоится в Перми на улице Сибирская, 59 с 11:00 до 12:00, сообщил поисковый отряд имени Ирины Бухановой.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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