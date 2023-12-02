В Перми из-за отмены военного борта перенесли похороны убитого на СВО волонтера

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
В Перми перенесли похороны погибшего на специальной военной операции капитана ВС РФ Алексея Афанасьева. Мужчина, который был волонтером-поисковиком, был убит еще 19 сентября.
Изначально похороны планировалось провести 30 ноября, но их отложили на неопределенный срок в связи с отменой вылета военного борта из Ростова-на-Дону. Затем стало известно, что похороны назначили на 4 декабря. Церемония прощания состоится в Перми на улице Сибирская, 59 с 11:00 до 12:00, сообщил поисковый отряд имени Ирины Бухановой.