В Перми из-за отмены военного борта перенесли похороны убитого на СВО волонтера

Изначально похороны планировалось провести 30 ноября, но их отложили на неопределенный срок в связи с отменой вылета военного борта из Ростова-на-Дону. Затем стало известно, что похороны назначили на 4 декабря. Церемония прощания состоится в Перми на улице Сибирская, 59 с 11:00 до 12:00, сообщил поисковый отряд имени Ирины Бухановой.