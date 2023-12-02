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В Пермском крае в аварии с грузовиком погибли двое взрослых и ребенок

В Пермском крае в аварии с грузовиком погибли двое взрослых и ребенок

2 декабря 2023, 14:41
Фото: vk.com/chp59_perm
Водитель КАМАЗа выжил, но получил травмы.
Сюжет
Дтп

На трассе Пермь — Екатеринбург случилось смертельное ДТП с тремя погибшими. Авария произошла 2 декабря около 15:50. По предварительным данным, на 77 км дороги водитель Daewoo Nexia выехал на полосу встречного движения, где врезался в КАМАЗ.

Пресс-служба краевой Госавтоинспекции уточняет, что в аварии погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля, среди них был несовершеннолетний ребенок. Травмы получил и водитель большегруза. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

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#Дтп#Авария
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