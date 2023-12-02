В Пермском крае в аварии с грузовиком погибли двое взрослых и ребенок

Пресс-служба краевой Госавтоинспекции уточняет, что в аварии погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля, среди них был несовершеннолетний ребенок. Травмы получил и водитель большегруза. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.