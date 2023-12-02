В Пермском крае в аварии с грузовиком погибли двое взрослых и ребенок

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
На трассе Пермь — Екатеринбург случилось смертельное ДТП с тремя погибшими. Авария произошла 2 декабря около 15:50. По предварительным данным, на 77 км дороги водитель Daewoo Nexia выехал на полосу встречного движения, где врезался в КАМАЗ.
Пресс-служба краевой Госавтоинспекции уточняет, что в аварии погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля, среди них был несовершеннолетний ребенок. Травмы получил и водитель большегруза. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.