В пожаре в одной из деревень Прикамья пострадала женщина

В деревне Олени Лысьвенского городского округа в четверг, 30 ноября, в пожаре пострадал человек. Сообщение о возгорании поступило в 21:10, к месту ЧП выехали 25 человек личного состава и семь единиц техники, сообщили Properm.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.