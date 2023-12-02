В пожаре в одной из деревень Прикамья пострадала женщина

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:43
В деревне Олени Лысьвенского городского округа в четверг, 30 ноября, в пожаре пострадал человек. Сообщение о возгорании поступило в 21:10, к месту ЧП выехали 25 человек личного состава и семь единиц техники, сообщили Properm.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
По прибытии пожарные установили, что горит дом с надворными постройками на ул. Школьная. Площадь пожара составила 144 кв. м. В результате инцидента никто не погиб, однако есть пострадавшая — женщина получила травмы. До прибытия пожарной охраны из здания самостоятельно эвакуировались два человека.
Пожар локализован в 21:45, а ликвидирован в 21:47. Предварительно, причиной инцидента стало неосторожное обращение с огнем. В МЧС просят жителей Прикамья быть внимательными и осторожными при обращении с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности.