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В деревне Олени Лысьвенского округа произошел пожар в доме

В пожаре в одной из деревень Прикамья пострадала женщина

2 декабря 2023, 07:41
Фото: fusionbrain.ai

В деревне Олени Лысьвенского округа произошел пожар в доме

Предварительной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем.

В деревне Олени Лысьвенского городского округа в четверг, 30 ноября, в пожаре пострадал человек. Сообщение о возгорании поступило в 21:10, к месту ЧП выехали 25 человек личного состава и семь единиц техники, сообщили Properm.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

По прибытии пожарные установили, что горит дом с надворными постройками на ул. Школьная. Площадь пожара составила 144 кв. м. В результате инцидента никто не погиб, однако есть пострадавшая — женщина получила травмы. До прибытия пожарной охраны из здания самостоятельно эвакуировались два человека.

Пожар локализован в 21:45, а ликвидирован в 21:47. Предварительно, причиной инцидента стало неосторожное обращение с огнем. В МЧС просят жителей Прикамья быть внимательными и осторожными при обращении с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности.

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