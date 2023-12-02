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Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

В Пермском крае ожидаются гололедица и туман

В Прикамье ожидаются гололедица на дорогах и туман

2 декабря 2023, 09:54
Фото: fusionbrain.ai

В Пермском крае ожидаются гололедица и туман

Жителей региона просят быть предельно внимательными.

Опасные погодные явления придут в отдельные районы Пермского края завтра, 3 декабря. По прогнозу синоптиков, в воскресенье ожидаются гололедно-изморозевые отложения, сильные сложные отложения (сильное обледенение проводов и линий электропередач), а также умеренный снег. Во второй половине дня прогнозируется туман.

Из-за ухудшения погоды существуют угрозы обрывов линий электропередач, аварий на системах ЖКХ, а также роста числа ДТП.

В пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края рекомендуют водителям не превышать скорость, избегать резких маневров и соблюдать дистанцию, а пешеходам — одеваться по погоде и с осторожностью переходить проезжую часть. О происшествиях сообщайте по телефону экстренных служб 112.

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#Регион#Пермь#Погода#Туман
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