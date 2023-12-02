В Прикамье ожидаются гололедица на дорогах и туман

В пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края рекомендуют водителям не превышать скорость, избегать резких маневров и соблюдать дистанцию, а пешеходам — одеваться по погоде и с осторожностью переходить проезжую часть. О происшествиях сообщайте по телефону экстренных служб 112.