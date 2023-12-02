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Published Сегодня, 11:24

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Updated Сегодня, 11:34

В сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» сыграл 16-летний актер из Лысьвы

В сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» снялся 16-летний актер из Лысьвы

2 декабря 2023, 11:24
Фото: личная страница Ярослава Могильникова в соцсетях

В сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» сыграл 16-летний актер из Лысьвы

Сериал рассказывает о жизни подростков в СССР конца 80-х.

В онлайн-кинотеатрах Wink и START вышел сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+). В нем снялся 16-летний Ярослав Могильников из Лысьвы, обратил внимание портал «Вкурсе.ру». Подросток исполнил роль мальчика по кличке Ералаш, которого насмерть забили в драке после дискотеки. Главные роли в сериале сыграли Иван Янковский, Рузиль Минекаев, Леон Кемстач, Анна Пересильд, Сергей Бурунов, Юлия Александрова, Никита Кологривый.

«Слово пацана. Кровь на асфальте» — это криминальная драма от режиссера Жоры Крыжовникова. Она показывает СССР конца 80-х: дискотеки и видеосалоны, свобода слова и уличный беспредел. Пока родители борются за выживание в меняющемся мире, дети сбиваются в стаи. Два 14-летних подростка, Андрей и Марат, ищут защиты и поддержки среди насилия и нищеты и находят ее на улице. Им приходится быстро взрослеть и проверять на прочность свои представления о дружбе и справедливости.

Актер Ярослав Могильников уже сыграл несколько ролей в кино. В 2021 году, когда подростку было 13 лет, члены съемочной группы фильма «Подельники» (16+) заметили его в кафе, предложили пройти пробы, а затем утвердили на роль. В 2022 году Ярослав снялся в комедии Антона Богданова «Иван Семёнов: большой поход» (6+), которая была в прокате этой осенью.

Подросток из Лысьвы сыграет главную роль в сериале от Okko
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#Общество#Пермь#Лысьва#Кино#Сериал
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