В сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» снялся 16-летний актер из Лысьвы

«Слово пацана. Кровь на асфальте» — это криминальная драма от режиссера Жоры Крыжовникова. Она показывает СССР конца 80-х: дискотеки и видеосалоны, свобода слова и уличный беспредел. Пока родители борются за выживание в меняющемся мире, дети сбиваются в стаи. Два 14-летних подростка, Андрей и Марат, ищут защиты и поддержки среди насилия и нищеты и находят ее на улице. Им приходится быстро взрослеть и проверять на прочность свои представления о дружбе и справедливости.