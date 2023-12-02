Вдребезги. В Прикамье легковушка попала в ДТП с двумя грузовиками

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
В Пермском крае 2 ноября на трассе М-7-Волга случилось смертельное ДТП. По данным пресс-службы краевой госавтоинспекции, все произошло около 13:30. Житель Удмуртии 1963 года рождения управлял автомобилем LADA Largus. На 474 км дороги он начал перестраиваться в левый ряд и врезался с грузовиком Mercedes, который двигался по встречной полосе.
От удара легковой автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где он врезался в другой грузовик. Водитель LADA Largus погиб на месте. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства аварии.