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Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

В Пермском крае легковушка попала в ДТП с двумя грузовиками

Вдребезги. В Прикамье легковушка попала в ДТП с двумя грузовиками

2 декабря 2023, 14:02
Фото: t.me/gibdd_159

В Пермском крае легковушка попала в ДТП с двумя грузовиками

Водители большегрузов не пострадали.
Сюжет
Дтп

В Пермском крае 2 ноября на трассе М-7-Волга случилось смертельное ДТП. По данным пресс-службы краевой госавтоинспекции, все произошло около 13:30. Житель Удмуртии 1963 года рождения управлял автомобилем LADA Largus. На 474 км дороги он начал перестраиваться в левый ряд и врезался с грузовиком Mercedes, который двигался по встречной полосе.

От удара легковой автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где он врезался в другой грузовик. Водитель LADA Largus погиб на месте. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства аварии.

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#Дтп#Пермь#Авария
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