Власти выбрали компанию для расширения двух пермских кладбищ

Центр организации закупок Пермского края выбрал компанию для расширения двух кладбищ: «Заозерское» в Орджоникидзевском районе и «Северное» в Дзержинском районе. Начальная цена работ составляла 25,2 млн рублей. Было подано три заявки, победителем стала компания ООО «Группа строительных компаний „Норстрой“», предложившая выполнить работы за 15,7 млн рублей.