Власти выбрали компанию для расширения двух пермских кладбищ

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Центр организации закупок Пермского края выбрал компанию для расширения двух кладбищ: «Заозерское» в Орджоникидзевском районе и «Северное» в Дзержинском районе. Начальная цена работ составляла 25,2 млн рублей. Было подано три заявки, победителем стала компания ООО «Группа строительных компаний „Норстрой“», предложившая выполнить работы за 15,7 млн рублей.
Победитель аукциона должен обустроить новые места захоронений, 15,4 га на кладбище «Северное», 4,6га — на «Заозерском». Кроме того, необходимо создать площадки под мемориалы, тротуары, информационные стенды. Это необходимо сделать до 16 августа 2024 года.
По данным Rusprofile, компания зарегистрирована в 2022 году в селе Фролы. Крупнейшим заказчиком компании является МКУ «Управление благоустройства Пермского муниципального района» — 18 госконтрактов на 159 млн рублей. Компания ремонтировала дороги и благоустраивала общественные территории.