«Я убила твоего мужа». Жительница Соликамска осуждена за тяжкое преступление

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Жительница Соликамского городского округа осуждена за убийство мужчины. Обвинительный приговор был вынесен ей 16 ноября, сообщает пресс-служба городского суда.
Весной текущего года девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Обвиняемая поссорилась с бывшим сожителем своей подруги, когда защищала ее и своего знакомого. Во время борьбы соликамчанка нанесла бывшему сожителю подруги смертельную травму. На следующий день женщина извинилась перед приятельницей и призналась: «Я убила твоего мужа».
С учетом смягчающих обстоятельств суд назначил соликамчанке наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу, его можно обжаловать.