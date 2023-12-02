«Я убила твоего мужа». Жительница Соликамска осуждена за тяжкое преступление

Весной текущего года девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Обвиняемая поссорилась с бывшим сожителем своей подруги, когда защищала ее и своего знакомого. Во время борьбы соликамчанка нанесла бывшему сожителю подруги смертельную травму. На следующий день женщина извинилась перед приятельницей и призналась: «Я убила твоего мужа».