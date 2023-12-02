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Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

В Соликамске женщина призналась подруге в убийстве

«Я убила твоего мужа». Жительница Соликамска осуждена за тяжкое преступление

2 декабря 2023, 12:30
Фото: fusionbrain.ai

В Соликамске женщина призналась подруге в убийстве

Приговор суда еще можно обжаловать.

Жительница Соликамского городского округа осуждена за убийство мужчины. Обвинительный приговор был вынесен ей 16 ноября, сообщает пресс-служба городского суда.

Весной текущего года девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Обвиняемая поссорилась с бывшим сожителем своей подруги, когда защищала ее и своего знакомого. Во время борьбы соликамчанка нанесла бывшему сожителю подруги смертельную травму. На следующий день женщина извинилась перед приятельницей и призналась: «Я убила твоего мужа».

С учетом смягчающих обстоятельств суд назначил соликамчанке наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу, его можно обжаловать.

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#Происшествия#Пермь#Убийство#Соликамск
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