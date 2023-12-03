Актриса из Перми снялась в экранизации романа Достоевского

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
«Кинопоиск» объявил, что завершились съемки нового сериала «Преступление и наказание» (18+) по роману Федора Достоевского. Роль Сонечки Мармеладовой в нем сыграла Алена Михайлова, родившаяся и выросшая в Перми и получившая актёрское образование в Пермском институте культуры. Первыми внимание на новый проект обратили в 59.ру.
Сериал является совместной продукцией «Плюс Студия» и Zoom Production. Режиссёр Владимир Мирзоев снял адаптированный вариант классического романа, действие перенесено в XXI век.
Родиона Раскольникова сыграет Иван Янковский, его сестру — Любовь Аксенова, Соню Мармеладову — Алена Михайлова, а ее мачеху — Виктория Толстоганова.
Фильм будет состоять из семи серий. Они выйдут на «Кинопоиске» в 2024 году.
Алена Михайлова закончила Пермский государственный институт культуры. Актриса стала известна по сериалу «Чики» (18+), фильмам «Люби их всех» (18+), «Общага» (18+).