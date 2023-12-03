properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:16

Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

Кадр из фильма

Актриса из Перми снялась в экранизации романа Достоевского

3 декабря 2023, 13:16
Фото: kino-teatr.ru
Кадр из фильма
Действия «Преступления и наказания» перенесены в наше время.

«Кинопоиск» объявил, что завершились съемки нового сериала «Преступление и наказание» (18+) по роману Федора Достоевского. Роль Сонечки Мармеладовой в нем сыграла Алена Михайлова, родившаяся и выросшая в Перми и получившая актёрское образование в Пермском институте культуры. Первыми внимание на новый проект обратили в 59.ру.

Сериал является совместной продукцией «Плюс Студия» и Zoom Production. Режиссёр Владимир Мирзоев снял адаптированный вариант классического романа, действие перенесено в XXI век.

Родиона Раскольникова сыграет Иван Янковский, его сестру — Любовь Аксенова, Соню Мармеладову — Алена Михайлова, а ее мачеху — Виктория Толстоганова.

Фильм будет состоять из семи серий. Они выйдут на «Кинопоиске» в 2024 году.

Алена Михайлова закончила Пермский государственный институт культуры. Актриса стала известна по сериалу «Чики» (18+), фильмам «Люби их всех» (18+), «Общага» (18+).

Читайте также:
Труппу фильма «Жена Чайковского» с пермской актрисой в главной роли встретили овациями в Каннах
#Кино#Актриса#Сериал
Подпишитесь
Этап Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом могут отменить из-за морозов
Сегодня, 06:31
Пермские родительские чаты переводят на отечественную платформу
Сегодня, 09:23
В ДТП на дороге Полазна-Чусовой погибла женщина
Сегодня, 05:38
Будет ли объявлена всеобщая мобилизация в России? Отвечает Минобороны РФ
Вчера, 05:11
В центре Соликамска из-за аварии пропал свет
Сегодня, 07:59
В Перми завершился чемпионат России по кикбоксингу
Сегодня, 03:55