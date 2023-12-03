Актриса из Перми снялась в экранизации романа Достоевского

«Кинопоиск» объявил, что завершились съемки нового сериала «Преступление и наказание» (18+) по роману Федора Достоевского. Роль Сонечки Мармеладовой в нем сыграла Алена Михайлова, родившаяся и выросшая в Перми и получившая актёрское образование в Пермском институте культуры. Первыми внимание на новый проект обратили в 59.ру.