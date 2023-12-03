Директор пермского лицея вошёл в десятку лучших управленцев образования страны

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Директор пермского лицея№2 Анатолий Чепурин вошел в число победителей профессионального конкурса «Флагманы образования». Об этом сообщают в пресс-службе организатора конкурса АНО «Россия — страна возможностей».
Объявлены десять победителей финала профессионального конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Проект «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.
В торжественном награждении победителей конкурса «Флагманы образования» приняли участие: первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, ректор Президентской академии (РАНХиГС), генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.
К дистанционному этапу конкурса — комплексной оценке уровня сформированности надпрофессиональных компетенций и профессиональных знаний — были допущены 14 195 управленцев в сфере образования и 57 635 педагогов. Из них 2183 конкурсанта, набравшие наибольшее количество баллов, встретились в очных региональных полуфиналах, которые прошли в октябре по всей России. По итогам регионального этапа 265 управленцев в сфере образования и педагогов, набравшие наибольшее количество баллов, были приглашены к участию в финальных испытаниях.
Проект «Флагманы образования» нацелен на выявление наиболее подготовленных и мотивированных педагогов и управленцев в сфере образования с последующим предоставлением им возможностей карьерного и профессионального развития.
В число победителей в финале профессионального конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей» вошел директор МАОУ «Лицей № 2» Анатолий Чепурин из Перми.
«У меня завершился пятилетний цикл в управленческой деятельности и мне важно было сверить ориентиры, понять насколько то, чем я занимаюсь, и то, в каком направлении мы движемся, соответствует действительности и насколько актуальны мои профессиональные компетенции. На конкурсе „Флагманы образования“ президентской платформы „Россия — страна возможностей“ для меня оказалось главным — осознание того, что ценности, которые ты передаешь своему педагогическому коллективу, важно формализовать и получить понимание от коллег», — рассказал Анатолий Чепурин.