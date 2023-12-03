Директор пермского лицея вошёл в десятку лучших управленцев образования страны

«У меня завершился пятилетний цикл в управленческой деятельности и мне важно было сверить ориентиры, понять насколько то, чем я занимаюсь, и то, в каком направлении мы движемся, соответствует действительности и насколько актуальны мои профессиональные компетенции. На конкурсе „Флагманы образования“ президентской платформы „Россия — страна возможностей“ для меня оказалось главным — осознание того, что ценности, которые ты передаешь своему педагогическому коллективу, важно формализовать и получить понимание от коллег», — рассказал Анатолий Чепурин.