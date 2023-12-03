Ещё один министр из правительства Пермского края вступил в «Единую Россию»

Министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских вступил в «Единую Россию». Партбилет ему был вручен на отчетно-выборной конференции реготделения в четверг, 30 ноября, сообщает пресс-служба регионального исполкома партии в Пермском крае.