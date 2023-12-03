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Ещё один министр из правительства Пермского края вступил в «Единую Россию»

Ещё один министр из правительства Пермского края вступил в «Единую Россию»

3 декабря 2023, 13:52
Фото: пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия"
В этот день Дмитрий Махонин возглавил краевую парторганизацию.

Министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских вступил в «Единую Россию». Партбилет ему был вручен на отчетно-выборной конференции реготделения в четверг, 30 ноября, сообщает пресс-служба регионального исполкома партии в Пермском крае.

Вместе с ним партбилет получил Александр Косовских, секретарь местного отделения партии Ильинского городского округа.

В ходе конференции губернатор Пермского края Дмитрий Махонин был избран секретарём реготделения «Единой России». Махонина поддержали 126 делегатов. За альтернативного кандидата, главу Кировского района Перми Михаила Борисова проголосовали пять делегатов.

Дмитрий Махонин руководил реготделением в статусе врио с 14 ноября. В этот же день губернатору был вручён партийный билет.

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#Политика#Единая россия#Министр
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