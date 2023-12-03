Этап Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом могут отменить из-за морозов

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Старший тренер сборной России Юрий Бородавко высказался о возможности отмены третьего этапа Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом из-за прогнозируемых морозов. Соревнования должны пройти с 9 по 12 декабря, сообщает «Чемпионат».
«В Чусовой мы в любом случае поедем, а уже на месте будут приниматься решения о проведении гонок. Не исключаю вероятности переноса этапа. Может быть, не целиком, а отдельные гонки, но пока давайте не загадывать. Есть температурные нормативы, при которых допускается проведение гонок. Никто не собирается издеваться над спортсменами и загонять их на гонки в сильный мороз», — цитирует Бородавко издания.
Арктический воздух дойдет до Прикамья в среду, 6 декабря. Далее ожидается несколько очень холодных дней с ночными морозами до -28…-33˚, в низинах — ниже -35˚. Среднесуточная температура воздуха прогнозируется на 15-20˚ ниже нормы, сообщает ГИС-центр ПГНИУ. Первая половина декабря с большой вероятностью окажется холоднее нормы на 7-10˚, на севере региона также ожидается мало осадков. В первой пятидневке месяца придут первые морозы до -15…-20˚, вторая пятидневка будет холоднее нормы на 16˚.