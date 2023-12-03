Никита Мазепин успешно выступил на Гран-При Сепанг в Азиатской серии Ле-Ман

Никита Мазепин провел лишь один сезон в Формуле-1» в 2021 году за команду Haas, спонсором которой был «Уралкалий». Он занял 21-е место (последнее) в личном зачете. В марте 2022 года команда разорвала контракт с «Уралкалием» и Никитой Мазепиным из-за СВО, позже гонщик и его отец попали под санкции Великобритании и ЕС.