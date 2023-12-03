Никита Мазепин успешно выступил на Гран-При Сепанг в Азиатской серии Ле-Ман

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Никита Мазепин успешно выступает в Азиатской серии Ле-Ман. Мазепин-младший — гонщик команды 99 Racing, выступающей в категории LMP2, сообщает sportscar365.com.
Мазепин и ещё два гонщика команды, Луи Делетраз и Ахмад Аль-Харти, стали лучшими в ходе Гран-При Сепанг. Заметим, что 4-часовая гонка была прервана сильнейшим дождём.
Вторая гонка Азиатского Ле-Мана пройдет на «Сепанге» в воскресенье.
В мае российский гонщик, сын бывшего владельца «Уралхима» Дмитрия Мазепина, Никита Мазепин подал в суд в Лондоне — он пытается оспорить санкции, которые ввели против него в марте 2022 года. Это необходимо, чтобы у гонщика была возможность вести переговоры с командами и «Формулы-1», сообщает Bloomberg.
Адвокат Мазепина отметила, что он просит рассмотреть дело в срочном порядке, так как команды начнут выбор пилотов на 2024 год уже летом 2023 года. Санкции подразумевают запрет на въезд в Великобританию — пока они действуют, ни одна команда не подпишет Мазепина в качестве пилота, отмечает юрист.
Ранее Мазепин обратился в Европейский суд. Ему разрешили въезжать на территорию ЕС для переговоров с командами, а также выступать на европейский и международных соревнованиях. Сейчас гонщик требует отмены санкций со стороны Канады.
Никита Мазепин провел лишь один сезон в Формуле-1» в 2021 году за команду Haas, спонсором которой был «Уралкалий». Он занял 21-е место (последнее) в личном зачете. В марте 2022 года команда разорвала контракт с «Уралкалием» и Никитой Мазепиным из-за СВО, позже гонщик и его отец попали под санкции Великобритании и ЕС.