properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:35

Published Сегодня, 14:35

Modified Сегодня, 14:36

Updated Сегодня, 14:36

«Парма» побеждает на домашнем паркете московскую МБА

«Парма» побеждает на домашнем паркете московскую МБА

3 декабря 2023, 14:35
Фото: Единая лига ВТБ
Пермяки очень хорошо защищались весь матч.
Сюжет
Парма

БК «Парма» обыграл на домашнем паркете московскую МБА — 77:56 (22:16, 19:14, 13:15, 23:11).

«Парма» выдала свой лучший защитный матч в сезоне: впервые пермский клуб не позволил соперникам преодолеть рубеж в 60 набранных очков.

Лидеры у пермяков в этот вечер: Айзея Риз (22 очка), Би Джей Джонсон (15 + 12 подборов), Ричард Соломон (12 + 8 подборов), Александр Платунов (11 + 5 подборов), Руслан Абдулбасиров (9 + 13 подборов).

Би Джей Джонсон сделал второй дабл-дабл в сезоне, повторив свой лучший результат по собранным отскокам — 12.

Следующий матч пермский клуб тоже проведён дома. 6 декабря «Парма» принимает «Локомотив Кубань».

#Спорт#Парма#Бк парма
Подпишитесь
Этап Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом могут отменить из-за морозов
Сегодня, 06:31
Пермские родительские чаты переводят на отечественную платформу
Сегодня, 09:23
В ДТП на дороге Полазна-Чусовой погибла женщина
Сегодня, 05:38
Будет ли объявлена всеобщая мобилизация в России? Отвечает Минобороны РФ
Вчера, 05:11
В центре Соликамска из-за аварии пропал свет
Сегодня, 07:59
В Перми завершился чемпионат России по кикбоксингу
Сегодня, 03:55