«Парма» побеждает на домашнем паркете московскую МБА

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
БК «Парма» обыграл на домашнем паркете московскую МБА — 77:56 (22:16, 19:14, 13:15, 23:11).
«Парма» выдала свой лучший защитный матч в сезоне: впервые пермский клуб не позволил соперникам преодолеть рубеж в 60 набранных очков.
Лидеры у пермяков в этот вечер: Айзея Риз (22 очка), Би Джей Джонсон (15 + 12 подборов), Ричард Соломон (12 + 8 подборов), Александр Платунов (11 + 5 подборов), Руслан Абдулбасиров (9 + 13 подборов).
Би Джей Джонсон сделал второй дабл-дабл в сезоне, повторив свой лучший результат по собранным отскокам — 12.
Следующий матч пермский клуб тоже проведён дома. 6 декабря «Парма» принимает «Локомотив Кубань».