Пермские родительские чаты переводят на отечественную платформу

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
В родительских чатах пермских школ и детских садов появились сообщения о переводе на платформу «Сферум». Сотрудники учебных заведений ссылаются на приказ департамента образования Перми, сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Ранее заявлялось об обязательном переводе чатов на отечественную платформу с 1 сентября 2023 года.
В ведомстве напомнили, что согласно 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» с 1 марта 2023 года запрещено использование принадлежащих иностранным лицам информационных систем. Перечень таких систем размещен на сайте Роскомнадзора.
«Рекомендация по использованию платформы „Сферум“ касается лишь организации учебного процесса и чатов для общения с сотрудниками, учениками и родителями. При этом образовательная организация при индивидуальном общении с родителями вправе дополнительно использовать любые средства связи, которые не нарушают законодательство Российской Федерации, в частности 149-ФЗ», — разъяснили изданию в департаменте образования города Перми.
О планах перевода школьных чатов в Пермском крае с 1 сентября 2023 года на базу мессенджера «Вконтакте» сообщалось в августе.
В августовском докладе краевого Минобра Раисы Кассиной, было указано, что все совещания педагогов и чиновников в формате видеозвонков будут проходить только через платформу «Сферум», которую создали Минпросвещения и Минцифры РФ.
Чаты во «Вконтакте» были созданы этим летом, однако это было сделано скорее для вида, так как все общение продолжается в мессенджере Viber.