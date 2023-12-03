Пермские родительские чаты переводят на отечественную платформу

«Рекомендация по использованию платформы „Сферум“ касается лишь организации учебного процесса и чатов для общения с сотрудниками, учениками и родителями. При этом образовательная организация при индивидуальном общении с родителями вправе дополнительно использовать любые средства связи, которые не нарушают законодательство Российской Федерации, в частности 149-ФЗ», — разъяснили изданию в департаменте образования города Перми.