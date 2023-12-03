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У пермских фармацевтов суд арестовал недвижимость и транспорт

У пермских фармацевтов суд арестовал недвижимость и транспорт

3 декабря 2023, 07:04
Фото: 1MI
Сумма претензий к Шаврину и Годовалову превышает 8,3 миллиарда рублей.

У пермских фармацевтов Андрея Годовалова и Николая Шаврина в рамках исковых требований ПАО «Сбербанк» арестовали недвижимость и транспортные средства. Об этом со ссылкой на определения краевого арбитражного суда сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Согласно данным судебного дела, у Годовалова арестовали два земельных участка площадью 1200 и 1030 кв. м, нежилое двухэтажное здание площадью 182,7 кв. м, жилое помещение площадью 426,1 кв. м, а также транспортные средства, среди которых внедорожник Land Rover. Все имущество фармацевта расположено в Кировском районе Перми. Годовалов сумму требований к себе оценивает в 4,2 млрд руб.

У Николая Шаврина арестовали только гостевой дом площадью 361 кв. м в Полазненском городском поселении. Сумма исковых требований к Николаю Шаврину, по его мнению, составляет около 4,1 млрд руб.

Напомним, 21 ноября Андрей Годовалов и Николай Шаврин обратились в краевой арбитражный суд с заявлениями о признании себя несостоятельными.

В ноябре Арбитражный суд Пермского края принял решение взыскать в пользу ПАО «Сбербанк» 181,9 млн рублей с ООО «Годовалов» — головной компании холдинга «Аптека от склада». Сумма включает просроченный основной долг (175,6 млн рублей) и неустойку (6,2 млн рублей).

К ООО «Годовалов» предъявлены иски о взыскании более 4,6 млрд рублей в пользу контрагентов.

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#Суд#Экономика#Банкротство#Сбербанк#Банкрот#Аптеки
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