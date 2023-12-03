В Чайковском простятся с погибшим в ходе СВО добровольцем

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
В Чайковском в этот вторник, 5 декабря, простятся с участником СВО Алексеем Мартюшевым. Об этом сообщают в городских пабликах Чайковского.
О погибшем известно, что он пошел в армию добровольцем, служил в частях связи. Ему было 62 года. Об обстоятельствах и дате смерти военнослужащего не сообщается.
Прощание с Алексеем Мартюшевым, пройдёт 5 декабря в 12:00 в поминальном зале ритуальных услуг у чайковского автовокзала.