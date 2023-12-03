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Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

В Чайковском простятся с погибшим в ходе СВО добровольцем

В Чайковском простятся с погибшим в ходе СВО добровольцем

3 декабря 2023, 10:35
Фото: 1MI
Алексею Мартюшеву было 62 года.

В Чайковском в этот вторник, 5 декабря, простятся с участником СВО Алексеем Мартюшевым. Об этом сообщают в городских пабликах Чайковского.

О погибшем известно, что он пошел в армию добровольцем, служил в частях связи. Ему было 62 года. Об обстоятельствах и дате смерти военнослужащего не сообщается.

Прощание с Алексеем Мартюшевым, пройдёт 5 декабря в 12:00 в поминальном зале ритуальных услуг у чайковского автовокзала.

#Чайковский#Сво
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