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В ДТП на дороге Полазна-Чусовой погибла женщина

В ДТП на дороге Полазна-Чусовой погибла женщина

3 декабря 2023, 05:38
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
Травмы получили пять человек.
Сюжет
Дтп

Вчера, 2 декабря, около 18:00 на 65 км автодороги Полазна-Чусовой произошло дорожно-транспортное происшествие. В его результате погиб один человек, а ещё пятеро получили травмы, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

Полицейские считают, что 52-летний водитель Nissan Qashkai не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с внедорожником Haval.

В результате ДТП смертельную травму получила 48-летняя женщина-пассажир в Haval. Кроме этого, травмы различной степени тяжести получили водитель данного автомобиля и еще три пассажира, в том числе и 6-летний ребенок. Им назначено амбулаторное лечение. Также пострадал водитель Nissan и его 53-летняя пассажирка, которая была госпитализирована.

По факту автоаварии проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#Дтп#Транспорт#Чусовой#Полазна#Полазна-чусовой
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