В ДТП на дороге Полазна-Чусовой погибла женщина

В результате ДТП смертельную травму получила 48-летняя женщина-пассажир в Haval. Кроме этого, травмы различной степени тяжести получили водитель данного автомобиля и еще три пассажира, в том числе и 6-летний ребенок. Им назначено амбулаторное лечение. Также пострадал водитель Nissan и его 53-летняя пассажирка, которая была госпитализирована.