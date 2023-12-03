В Перми мужчина убил мужа своей бывшей супруги у него в квартире

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
В Перми местный житель признан виновным в причинении смертельных травм нынешнему мужу своей бывшей супруги. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
61-летний пермяк в апреле этого года пришёл в квартиру к бывшей супруге, где избил её мужа. После множественных ударов по голове и телу пострадавший скончался на месте. В ходе следствия злоумышленник пояснил, что совершил преступление на почве личной неприязни, в связи с тем, что ранее потерпевший причинил его 39-летнему сыну телесные повреждения.
Собранные следственным отделом по Мотовилихинскому району доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Пермяк признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).
Приговором суда виновному назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.