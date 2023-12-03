В Перми мужчина убил мужа своей бывшей супруги у него в квартире

61-летний пермяк в апреле этого года пришёл в квартиру к бывшей супруге, где избил её мужа. После множественных ударов по голове и телу пострадавший скончался на месте. В ходе следствия злоумышленник пояснил, что совершил преступление на почве личной неприязни, в связи с тем, что ранее потерпевший причинил его 39-летнему сыну телесные повреждения.