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Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

В Перми мужчина убил мужа своей бывшей супруги у него в квартире

В Перми мужчина убил мужа своей бывшей супруги у него в квартире

3 декабря 2023, 11:06
Фото: properm.ru
До этого покойный, якобы, избил сына своего убийцы.

В Перми местный житель признан виновным в причинении смертельных травм нынешнему мужу своей бывшей супруги. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

61-летний пермяк в апреле этого года пришёл в квартиру к бывшей супруге, где избил её мужа. После множественных ударов по голове и телу пострадавший скончался на месте. В ходе следствия злоумышленник пояснил, что совершил преступление на почве личной неприязни, в связи с тем, что ранее потерпевший причинил его 39-летнему сыну телесные повреждения.

Собранные следственным отделом по Мотовилихинскому району доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Пермяк признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

#Общество#Суд#Криминал#Су скр
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