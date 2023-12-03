В Перми завершился чемпионат России по кикбоксингу, принимали более 600 спортсменов из 54 регионов страны. Впервые в рамках чемпионата проводятся состязания по всем шести разделам одновременно — «К1», «лоу-кик», «фулл-контакт», «лайт-контакт», «поинтфайтинг», «сольные композиции», отмечают в краевом минспорта.