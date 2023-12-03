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Published Сегодня, 03:55

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Updated Сегодня, 03:55

В Перми завершился чемпионат России по кикбоксингу

В Перми завершился чемпионат России по кикбоксингу

3 декабря 2023, 03:55
Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина
В течение пяти дней состязались более 600 спортсменов.

В Перми завершился чемпионат России по кикбоксингу, принимали более 600 спортсменов из 54 регионов страны. Впервые в рамках чемпионата проводятся состязания по всем шести разделам одновременно — «К1», «лоу-кик», «фулл-контакт», «лайт-контакт», «поинтфайтинг», «сольные композиции», отмечают в краевом минспорта.

В сборной Пермского края — 45 спортсменов. В финалы вышли три пермских спортсмена. Серебряные медали у Рамзана Алиматова и Сергея Погожева. В дисциплине «лоу-кик» победу одержал Магомедали Агаев. Пермские спортсмены — финалисты и победитель чемпионата включены в состав сборной России.

#Спорт#Чемпионат россии#Кикбоксинг
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