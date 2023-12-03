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Published Сегодня, 07:59

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В центре Соликамска из-за аварии пропал свет

В центре Соликамска из-за аварии пропал свет

3 декабря 2023, 07:59
Фото: 1MI
Аварийные службы пытаются устранить поломку.

В центре Соликамска в результате аварии на сетях пропало электричество, сообщают местные паблики.

Как утверждает телеграмм-канал «Слуховой анализатор», специалисты не могут найти проблему, из-за которой отсутствует электричество не только в частном секторе, но и в многоквартирных жилых домах.

«Аварийная бригада работает на месте аварии. Вопрос находится на контроле министерства ЖКХ и благоустройства», сообщили «Коммерсанту-Прикамье» в краевом МинЖКХ.

#Экономика#Жкх#Соликамск#Электроэнергия
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