В центре Соликамска из-за аварии пропал свет

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
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Updated Сегодня, 08:00
В центре Соликамска в результате аварии на сетях пропало электричество, сообщают местные паблики.
Как утверждает телеграмм-канал «Слуховой анализатор», специалисты не могут найти проблему, из-за которой отсутствует электричество не только в частном секторе, но и в многоквартирных жилых домах.
«Аварийная бригада работает на месте аварии. Вопрос находится на контроле министерства ЖКХ и благоустройства», сообщили «Коммерсанту-Прикамье» в краевом МинЖКХ.