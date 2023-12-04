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Published Сегодня, 08:53

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Updated Сегодня, 08:55

Астролог назвала самые удачные месяцы 2024 года для каждого знака зодиака

Астролог назвала самые удачные месяцы 2024 года для каждого знака зодиака

4 декабря 2023, 08:53
Фото: fusionbrain.ai
Астролог Юлия Николаева назвала месяцы удачи для каждого знака зодиака в 2024 году. Предстоящий год должен быть благополучным. Однако успешность людей зависит от способностей договариваться, обучаться новому. У каждого знака будет целый месяц, когда можно будет добиться своего.

Овен

Лучшим месяцем по уровню удачи для людей, рожденных под этим знаком зодиака, будет последний месяц весны. В мае овны могут добиться новых вершин как в плане построения карьеры, так и в плане развития личных отношений. В это время не стоит бояться хвататься за новые возможности — они могут серьезно изменить вашу жизнь.

Телец

Новые начинания ждут этот знак в июне — в этот момент тельцы ощутят усиления эгоизма, который позволит правильно расставить приоритеты и определить потребности. Нужно окружить себя людьми, которые смогут оказать поддержку.

Близнецы

Самым удачным месяцем станет сентябрь. В первый месяц осени может начаться новая любовь, за которую нужно хвататься, так как она будет счастливой. Причем есть шанс встретить вторую половинку во время отпуска или перерыва от работы.

Рак

Радость, любовь и удача окружат людей, рожденных под этим знаком зодиака, в апреле. Повысятся шансы встретить любовь, но даже если спутника жизни найти не получится, то вас ждет много радости и счастья.

Лев

Лучшим месяцем для новых начинаний станет июнь. Львы почувствуют прилив сил, желание реализовывать большие проекты или изучать новые сферы. Лучшего момента для достижения целей в 2024 году не будет.

Дева

В октябре повысится шанс встречи с человеком, который может стать надежной опорой на всю оставшуюся жизнь. При этом в октябре отношения улучшатся с друзьями или начальством, если это для вас действительно важно. Проблеск будет после не самого простого начала 2024 года.

Весы

В апреле успех ждет этот знак в сфере карьеры. Стоит ожидать повышения зарплаты, продвижения по карьерной лестнице. Долгая и упорная работа даст плоды в этом месяце, поэтому нужно не бояться проявлять инициативу.

Скорпион

Удачного месяца придется ждать до конца года — это декабрь. Несмотря на то, что это уже конец года, можно будет принять решения, которые повлияют уже на жизнь в 2025 году. Однако важно прожить 2024 год стойко, не растеряв весь потенциал к декабрю.

Стрелец

Приток энергии и удачи прогнозируется на февраль. В этот период можно будет взяться за дела, на которые не хватало сил или не было правильного настроения. Ожидаются много приятных событий.

Козерог

Начало марта может показаться не самым лучшим, но не стоит делать поспешные выводы. После маленьких неудач этот знак ждет самый удачный месяц в году. Стоит не бояться совершать действий, направленных на построение карьеры или личных отношений — это получится.

Водолей

Наивысший уровень удачи у этого знака зодиака будет в феврале. Вместе с удачей придет вдохновение и дополнительная энергия для достижения новых вершин. Не стоит бояться нового в карьерной или личной сферах.

Рыбы

Последний месяц лета принесет осознание Рыбам — вы полностью осознаете смысл своей жизни, найдете пути решения проблем, которые мешали вам жить.

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#Астрологи#Астрология
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