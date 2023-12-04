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«Азот» победил в конкурсе наставничества среди предприятий России

«Азот» победил в конкурсе наставничества среди предприятий России

4 декабря 2023, 06:50
Фото: пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»
Церемония награждения состоялась в Екатеринбурге.

Филиал «Азот» группы «Уралхим» стал победителем VI Конкурса наставничества среди предприятий России на «Кубок Никиты Изотова» 2023 года в номинации «Лучшая система наставничества среди предприятий России — Большой Кубок Никиты Изотова». Торжественная церемония награждения состоялась на Конгрессе наставников России в Екатеринбурге.

Кроме того, на Конгрессе впервые состоялось вручение кубка Центрального института труда «За выдающийся вклад в развитие системы наставничества предприятия». Его получила Венера Ишмурова, начальник смены цеха №3 — водоустойчивой аммиачной селитры «Азота». Команда предприятия также получила кубок первого Чемпионата по наставничеству и бережливому производству «Дольше. Дальше. Точнее».

Фото: пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Наталья Протасова, начальник отдела профессиональной подготовки и развития персонала филиала «Азот» группы «Уралхим»:

— «Азот» целенаправленно готовился к участию в конкурсах. Я считаю, что успех заключается в основательной подготовке, в сплоченности, и, что самое важное, в желании победить.
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