«Азот» победил в конкурсе наставничества среди предприятий России

Кроме того, на Конгрессе впервые состоялось вручение кубка Центрального института труда «За выдающийся вклад в развитие системы наставничества предприятия». Его получила Венера Ишмурова, начальник смены цеха №3 — водоустойчивой аммиачной селитры «Азота». Команда предприятия также получила кубок первого Чемпионата по наставничеству и бережливому производству «Дольше. Дальше. Точнее».