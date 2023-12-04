Бастрыкин ждёт отчёт по расследованию обстоятельств лечения девочки в Березниках

Пермячка обратилась к руководству СК России в связи с отсутствием результатов по уголовному делу о некачественном оказании медицинской помощи ее дочери. Девочка родилась недоношенной и для того, чтобы она набирал вес, в больнице ей поставили катетер, который порвался менее чем через сутки, а в вене остались куски силиконовой трубки. Один из кусков катетера попал в легочную артерию. До того, как катетер оказался у сердца, извлечь из вены, его не пытались. Данный кусок, вероятно, и вызвал смерть девочки.