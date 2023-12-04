Бастрыкин ждёт отчёт по расследованию обстоятельств лечения девочки в Березниках

Posted Вчера, 19:12
Published Вчера, 19:12
Modified Вчера, 19:13
Updated Вчера, 19:13
Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину будет представлен доклад о расследовании уголовного дела о некачественном оказании медицинской помощи ребенку в Пермском крае. Такое поручение глава следкома отдал руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину, сообщает пресс-служба следкома.
Пермячка обратилась к руководству СК России в связи с отсутствием результатов по уголовному делу о некачественном оказании медицинской помощи ее дочери. Девочка родилась недоношенной и для того, чтобы она набирал вес, в больнице ей поставили катетер, который порвался менее чем через сутки, а в вене остались куски силиконовой трубки. Один из кусков катетера попал в легочную артерию. До того, как катетер оказался у сердца, извлечь из вены, его не пытались. Данный кусок, вероятно, и вызвал смерть девочки.
По данным СМИ, девочке уже 2,5 года. Некачественная медпомощь новорожденной была оказана в краевой больнице им. Вагнера в Березниках.
СУ СКР по Пермскому краю по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).