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Posted Вчера, 19:12

Published Вчера, 19:12

Modified Вчера, 19:13

Updated Вчера, 19:13

Бастрыкин ждёт отчёт по расследованию обстоятельств лечения девочки в Березниках

Бастрыкин ждёт отчёт по расследованию обстоятельств лечения девочки в Березниках

4 декабря 2023, 19:12
Ранее по данному факту было возбуждено уголовное дело.

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину будет представлен доклад о расследовании уголовного дела о некачественном оказании медицинской помощи ребенку в Пермском крае. Такое поручение глава следкома отдал руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину, сообщает пресс-служба следкома.

Пермячка обратилась к руководству СК России в связи с отсутствием результатов по уголовному делу о некачественном оказании медицинской помощи ее дочери. Девочка родилась недоношенной и для того, чтобы она набирал вес, в больнице ей поставили катетер, который порвался менее чем через сутки, а в вене остались куски силиконовой трубки. Один из кусков катетера попал в легочную артерию. До того, как катетер оказался у сердца, извлечь из вены, его не пытались. Данный кусок, вероятно, и вызвал смерть девочки.

По данным СМИ, девочке уже 2,5 года. Некачественная медпомощь новорожденной была оказана в краевой больнице им. Вагнера в Березниках.

СУ СКР по Пермскому краю по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

#Происшествия#Скр#Су скр#Больница#Лечение#Александр Бастрыкин
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