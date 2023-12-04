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Девочка осталась инвалидом. Семье из Прикамья выплатили компенсацию за аварию

Девочка осталась инвалидом. Семье из Прикамья выплатили компенсацию за аварию

4 декабря 2023, 06:00
Фото: fusionbrain.ai
Отец, который был виновником аварии, погиб.

Приставы взыскали компенсацию с семьи виновника ДТП компенсацию морального вреда. По данным пресс-службы ГУ ФССП России по Пермскому краю, авария случилась на Южном обходе. Водитель автомобиля Hyundai Solaris врезался в грузовой рефрижератор. В итоге водитель скончался, а его дочь получила серьезные травмы.

Во время суда представители ответчика поясняли, что собственник грузовика не обязан выплачивать пострадавшим компенсацию за гибель мужа и инвалидность дочери, потому что водитель грузовика не виноват в ДТП.

При этом суд постановил взыскать с ООО «Белое золото» 1 млн рублей в пользу девочки, которая получали инвалидность, она также потеряла часть интеллектуальных функций. В пользу матери взыскали 500 тыс. рублей.

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#Приставы#Дтп#Пермь#Авария
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