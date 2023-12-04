Девочка осталась инвалидом. Семье из Прикамья выплатили компенсацию за аварию

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Приставы взыскали компенсацию с семьи виновника ДТП компенсацию морального вреда. По данным пресс-службы ГУ ФССП России по Пермскому краю, авария случилась на Южном обходе. Водитель автомобиля Hyundai Solaris врезался в грузовой рефрижератор. В итоге водитель скончался, а его дочь получила серьезные травмы.
Во время суда представители ответчика поясняли, что собственник грузовика не обязан выплачивать пострадавшим компенсацию за гибель мужа и инвалидность дочери, потому что водитель грузовика не виноват в ДТП.
При этом суд постановил взыскать с ООО «Белое золото» 1 млн рублей в пользу девочки, которая получали инвалидность, она также потеряла часть интеллектуальных функций. В пользу матери взыскали 500 тыс. рублей.