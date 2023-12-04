Елена Блиновская решила проблему с долгом в полтора миллиарда рублей

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Россиянка Елена Блиновская справилась с проблемой задолженности по налогам в течение нескольких дней. Как пишет ИА Амител, блогер решила вопрос с долгом в размере более 1,5 миллиарда рублей.
Еще на середину прошлой недели в графе налоговой задолженности Блиновской была указана сумма в 1 402 202 042 рубля, однако уже сегодня в этой же графе видим цифру ноль.
Ранее Следственный комитет возложил на Елену Блиновскую новую налоговую проверку за ее деятельность в 2022 году.
Ей предъявили обвинения в неуплате налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей и в легализации 43 миллионов рублей.