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Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Елена Блиновская решила проблему с долгом в полтора миллиарда рублей

Елена Блиновская решила проблему с долгом в полтора миллиарда рублей

4 декабря 2023, 12:24
Фото: Midjourney
Блогер Елена Блиновская разделалась с долгом в 1,5 млрд, налоговая задолженность перед ней теперь равна нулю.

Россиянка Елена Блиновская справилась с проблемой задолженности по налогам в течение нескольких дней. Как пишет ИА Амител, блогер решила вопрос с долгом в размере более 1,5 миллиарда рублей.

Еще на середину прошлой недели в графе налоговой задолженности Блиновской была указана сумма в 1 402 202 042 рубля, однако уже сегодня в этой же графе видим цифру ноль.

Ранее Следственный комитет возложил на Елену Блиновскую новую налоговую проверку за ее деятельность в 2022 году.

Ей предъявили обвинения в неуплате налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей и в легализации 43 миллионов рублей.

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