Филиал «ПМУ» восстановил производство углекислоты

Двуокись углерода является побочным продуктом при производстве аммиака в филиале «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“. Около 85% его объема используется для выпуска карбамида. Предприятие имеет производственные мощности для перевода углекислого газа в жидкую товарную форму. Ее применяют при проведении сварочных работ для защиты металла от окисления, в системах пожаротушения и в других сферах деятельности.