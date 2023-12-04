ХК «Молот» уступил «Ижстали» со счетом 2:4

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
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Updated Сегодня, 03:43
Пермский ХК «Молот» начал выездную серию в рамках чемпионата ВХЛ с поражения в Ижевске. Пермские хоккеисты проиграли «Ижстали» со счетом 2:4. По одной шайбе забили Роман Иванов и Денис Дюрягин.
Следующая игра ХК «Молот» состоится 9 декабря в Барнауле. Соперником станет ХК «Динами-Алтай».
По словам главного тренера ХК «Молот» Павла Зубова, у «Ижстали» было больше желания победить, поэтому они и выиграли.
«Много неприятностей нам доставили, хорошо оборонялись, 1-2-2 в средней зоне. Мы искали пути, но, к сожалению, малое количество прошло атак, которые хотели. На протяжении всей игры перестраивались, пытались взламывать игру команды 1-4, но особо не получилось. Получилось в концовке, когда простыми решениями доводили шайбу до зоны», — пояснил Зубов.
Главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Маслюков поблагодарил болельщиков — трибуны были полные.