ХК «Молот» уступил «Ижстали» со счетом 2:4

Пермский ХК «Молот» начал выездную серию в рамках чемпионата ВХЛ с поражения в Ижевске. Пермские хоккеисты проиграли «Ижстали» со счетом 2:4. По одной шайбе забили Роман Иванов и Денис Дюрягин.