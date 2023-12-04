Как пермяки будут работать и отдыхать в 2024 году

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
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Стали известны подробности производственного календаря 2024 года. Согласно постановлению правительства, в 2024 году будет 248 рабочих дней и 118 выходных и праздничных (при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными). Так как 2024-й — високосный год, в нем по сравнению с 2023 годом будет больше рабочих дней на один.
Производственный календарь необходим, чтобы правильно рассчитать зарплату, отпускные или же спланировать наиболее удобное время для отпуска.
Постановление правительства РФ предусматривает перенос выходных дней таким образом:
В январе 2024 года вновь будут длинные новогодние каникулы — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января. Вторник, 9 января, — первый рабочий день нового года. Так как суббота и воскресенье в 2023 году выпадают на 30 и 31 декабря, праздничные каникулы продлятся десять дней.
В 2024 году День защитника Отечества и Международный женский день выпадают на пятницу, в обоих случаях эти дни станут выходными. Таким образом, и в феврале, и в марте будет по одной четырехдневной рабочей неделе. Четверг, 22 февраля и четверг, 7 марта — сокращенный рабочий день.
В апреле 2024 года россиян ждет шестидневная рабочая неделя — с 22 по 27 апреля. 27 апреля — суббота, но из-за последующих выходных она станет рабочей. Затем начнутся первомайские праздники — 28, 29, 30 апреля и 1 мая.
Следующая рабочая неделя будет трехдневной, а выходные продлятся с четверга, 9 мая, по воскресенье, 12 мая.
11 июня — сокращенный рабочий день. 12 июня (среда) будет выходным по случаю Дня России.
В последнюю неделю октября начнется вторая за год шестидневная рабочая неделя. Она продлится с 28 октября по 2 ноября включительно.
В связи с празднованием Дня народного единства жители России будут отдыхать 3 и 4 ноября (воскресенье и понедельник).
В конце декабря россиян ждет последняя шестидневная рабочая неделя в году. Она начнется 23 декабря и продлится до 28-го числа. 29, 30 и 31 декабря — выходные дни. Затем начнутся новогодние каникулы.