Как пермяки будут работать и отдыхать в 2024 году

Стали известны подробности производственного календаря 2024 года. Согласно постановлению правительства, в 2024 году будет 248 рабочих дней и 118 выходных и праздничных (при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными). Так как 2024-й — високосный год, в нем по сравнению с 2023 годом будет больше рабочих дней на один.