Лыжникам сообщили об отмене этапа Кубка России в Прикамье из-за морозов

Posted Сегодня, 03:10
Published Сегодня, 03:10
Modified Сегодня, 03:12
Updated Сегодня, 03:12
Этап Кубка России по лыжным гонкам планируют отменить из-за аномальных холодов. По словам старшего тренера сборной РФ по лыжным гонкам Юрия Бородавко, 4 декабря должно поступить письмо от оргкомитета об отмене соревнований в Чусовом, сообщает "Матч ТВ". При этом спортсменам 3 декабря уже поступила информация об отмене этапа.
Соревнования планировалось провести с 9 по 12 декабря, однако в конце недели в Прикамье ожидаются аномальные холода. По данным синоптиков, ночная температура достигнет показателя в -34°, дневная — -27°.