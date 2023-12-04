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Спортсменам сообщили об отмене этапа Кубка России по лыжным гонкам в Прикамье

Лыжникам сообщили об отмене этапа Кубка России в Прикамье из-за морозов

4 декабря 2023, 03:10
Фото: properm.ru

Спортсменам сообщили об отмене этапа Кубка России по лыжным гонкам в Прикамье

Арктическое вторжение начнется в регионе с 6 декабря.

Этап Кубка России по лыжным гонкам планируют отменить из-за аномальных холодов. По словам старшего тренера сборной РФ по лыжным гонкам Юрия Бородавко, 4 декабря должно поступить письмо от оргкомитета об отмене соревнований в Чусовом, сообщает "Матч ТВ". При этом спортсменам 3 декабря уже поступила информация об отмене этапа.

Соревнования планировалось провести с 9 по 12 декабря, однако в конце недели в Прикамье ожидаются аномальные холода. По данным синоптиков, ночная температура достигнет показателя в -34°, дневная — -27°.

Морозы до -38°. На Пермский край надвигается арктическое вторжение
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#Спорт#Пермь#Лыжи#Чусовой
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