Лыжникам сообщили об отмене этапа Кубка России в Прикамье из-за морозов

Этап Кубка России по лыжным гонкам планируют отменить из-за аномальных холодов. По словам старшего тренера сборной РФ по лыжным гонкам Юрия Бородавко, 4 декабря должно поступить письмо от оргкомитета об отмене соревнований в Чусовом, сообщает "Матч ТВ". При этом спортсменам 3 декабря уже поступила информация об отмене этапа.