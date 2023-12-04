Матвиенко заявила, что запрет абортов в России не решит корень проблемы

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не планирует запрещать аборты, так как это не решит проблему. Она подчеркнула важность того, чтобы аборты производились только по медицинским показаниям или в случае насилия над женщиной, пишет ridus.ru.
Недавно Министерство здравоохранения Крыма получило информацию от местных частных клиник о добровольном отказе от проведения абортов. Ранее патриарх Кирилл выступил за вывод процедуры аборта из системы обязательного медицинского страхования и наложение запрета на частные клиники, обратившись с соответствующим требованием к Совету Федерации.