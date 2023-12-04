Матвиенко заявила, что запрет абортов в России не решит корень проблемы

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не планирует запрещать аборты, так как это не решит проблему. Она подчеркнула важность того, чтобы аборты производились только по медицинским показаниям или в случае насилия над женщиной, пишет ridus.ru.