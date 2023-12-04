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Published Сегодня, 12:28

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Updated Сегодня, 12:30

Матвиенко заявила, что запрет абортов в России не решит корень проблемы

Матвиенко заявила, что запрет абортов в России не решит корень проблемы

4 декабря 2023, 12:28
Фото: 1MI
Согласно заявлению Валентины Матвиенко, Россия не собирается запрещать аборты, так как это не решит проблему, однако необходимо работать над ограничением искусственного прерывания беременности только по медицинским показаниям или в случае насилия над женщиной.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не планирует запрещать аборты, так как это не решит проблему. Она подчеркнула важность того, чтобы аборты производились только по медицинским показаниям или в случае насилия над женщиной, пишет ridus.ru.

Недавно Министерство здравоохранения Крыма получило информацию от местных частных клиник о добровольном отказе от проведения абортов. Ранее патриарх Кирилл выступил за вывод процедуры аборта из системы обязательного медицинского страхования и наложение запрета на частные клиники, обратившись с соответствующим требованием к Совету Федерации.

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