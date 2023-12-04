Министру природных ресурсов Пермского края прокуратура вынесла представление

В частности, оказалось, что ведомство не вело работу по взысканию ущерба, причиненного лесному фонду, в том числе профилактике правонарушений в лесной отрасли. Выявлены факты «двойного» подхода при назначении административных наказаний, когда за одинаковые противоправные деяния виновным лицам назначались различные наказания. Кроме этого, имели место факты необоснованного назначения руководителю коммерческой организации наказания более мягкого, чем предусмотрено санкцией КоАП РФ.