Министру природных ресурсов Пермского края прокуратура вынесла представление

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
Пермская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края законодательства при осуществлении федерального государственного лесного контроля. В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В частности, оказалось, что ведомство не вело работу по взысканию ущерба, причиненного лесному фонду, в том числе профилактике правонарушений в лесной отрасли. Выявлены факты «двойного» подхода при назначении административных наказаний, когда за одинаковые противоправные деяния виновным лицам назначались различные наказания. Кроме этого, имели место факты необоснованного назначения руководителю коммерческой организации наказания более мягкого, чем предусмотрено санкцией КоАП РФ.
Выявлено нарушение порядка административного документооборота, не соблюдение сроков рассмотрения дел об административных правонарушениях, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей государственными инспекторами Министерства, проводившими внеплановые выездные надзорные мероприятия и прочее.
По итогам проверки прокурором министру природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрию Белановичу внесено представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении и контроле природоохранной прокуратуры.