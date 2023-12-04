properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:21

Published Сегодня, 15:21

Modified Сегодня, 15:22

Updated Сегодня, 15:22

Министру природных ресурсов Пермского края прокуратура вынесла представление

Министру природных ресурсов Пермского края прокуратура вынесла представление

4 декабря 2023, 15:21
Фото: properm.ru
Выявлены многочисленные нарушения в работе ведомства.

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края законодательства при осуществлении федерального государственного лесного контроля. В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В частности, оказалось, что ведомство не вело работу по взысканию ущерба, причиненного лесному фонду, в том числе профилактике правонарушений в лесной отрасли. Выявлены факты «двойного» подхода при назначении административных наказаний, когда за одинаковые противоправные деяния виновным лицам назначались различные наказания. Кроме этого, имели место факты необоснованного назначения руководителю коммерческой организации наказания более мягкого, чем предусмотрено санкцией КоАП РФ.

Выявлено нарушение порядка административного документооборота, не соблюдение сроков рассмотрения дел об административных правонарушениях, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей государственными инспекторами Министерства, проводившими внеплановые выездные надзорные мероприятия и прочее.

По итогам проверки прокурором министру природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрию Белановичу внесено представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении и контроле природоохранной прокуратуры.

Читайте также:
Главу краевого минприроды наказали за отказ продать пермяку лес для дома
#Общество#Экономика#Лес#Прокуратура#Природа#Природоохранная прокуратура
Подпишитесь
Прокуратура просит для Никиты Белых новый срок
Сегодня, 12:41
Строительство малой сцены ТЮЗа в Перми завершено
Сегодня, 10:45
Власти утвердили документацию по застройке территории за ТРК «СпешиLove»
Сегодня, 06:56
Задержанного из-за взятки пермяка отправили в Иркутске под домашний арест
Сегодня, 10:35
Пермский завод имени Дзержинского купило предприятие из Кургана
Сегодня, 10:49
В пермских автобусах и трамваях появился еще один способ оплаты проезда
Сегодня, 12:51