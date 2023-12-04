Морозы до -38°. На Пермский край надвигается арктическое вторжение

Неделя в Пермском крае начнется с кратковременного потепления. По данным специалистов проекта «Метеоролог и я», в понедельник ожидаются снегопады, по югу около -1°, по северу на 10-12° холоднее. Уже во вторник начнется похолодание. Ночью -13…-8°, по северу -22…-17°, днем -20…-15°, по югу -13…-18°. Вместе с этим местами ожидается метель.