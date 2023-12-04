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Published Сегодня, 02:51

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Updated Сегодня, 02:53

В Пермском крае на неделе похолодает до -38 градусов 

Морозы до -38°. На Пермский край надвигается арктическое вторжение

4 декабря 2023, 02:51
Фото: Midjourney

В Пермском крае на неделе похолодает до -38 градусов 

Серьезное похолодание начнется со среды.

Неделя в Пермском крае начнется с кратковременного потепления. По данным специалистов проекта «Метеоролог и я», в понедельник ожидаются снегопады, по югу около -1°, по северу на 10-12° холоднее. Уже во вторник начнется похолодание. Ночью -13…-8°, по северу -22…-17°, днем -20…-15°, по югу -13…-18°. Вместе с этим местами ожидается метель.

Арктическое вторжение начнется 6 декабря. Ночью -22…-17°, днем -26…-21°. Похолодание продолжится в четверг: ночью температура опустится до -33…-28°, днем -32…-27°. В пятницу ночь -36…-31°, днем -33…-28°. Получается, что средняя суточная температура в четверг и пятницу будет ниже климатической нормы на 14-16°. Не исключено понижение температуры в низинах до -38°.

Вместе с этим 7 и 8 декабря возможны осадки в виде ледяных игл — это твердые осадки в виде мелких ледяных кристаллов, которые парят в воздухе в морозную погоду. Днем они сверкают в виде лучей солнца, ночью — в лучах луны или при свете фонарей.

В выходные температура сильно не изменится. Ночью -34°, днем температура не повысится выше -27°. Пик похолодание придется на 8–10 декабря. Снегопадов в это время не будет, но продолжат парить ледяные иглы.

Пока неизвестно, когда завершится похолодание. Оно закончится не раньше начала следующей недели.

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#Пермь#Погода
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