На двух трассах в Прикамье на сутки ввели ограничения для грузового транспорта

Движение полностью откроется после того, как участки дорог приведут в соответствие с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения. В ГИБДД Прикамья просят водителей не выезжать за пределы населенных пунктов без острой необходимости, быть внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения.