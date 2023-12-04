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Published Сегодня, 05:48

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Updated Сегодня, 05:50

В Прикамье на сутки ограничили движение грузового транспорта на двух дорогах

На двух трассах в Прикамье на сутки ввели ограничения для грузового транспорта

4 декабря 2023, 05:48
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Пермского края

В Прикамье на сутки ограничили движение грузового транспорта на двух дорогах

Автомобилистам рекомендуется не выезжать в другие города без острой необходимости.

На двух трассах в Прикамье на сутки — с сегодняшнего дня, 4 декабря с 10:00 до 10:00 5 декабря — введены частичные ограничения движения грузового транспорта. Как сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Пермского края, ограничения коснутся дорог:

  • Пермь — Екатеринбург — с 9 по 160 км;
  • «М-7 Волга» — Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа, подъезд к городу Пермь — с 339 по 506 км.

Движение полностью откроется после того, как участки дорог приведут в соответствие с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения. В ГИБДД Прикамья просят водителей не выезжать за пределы населенных пунктов без острой необходимости, быть внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения.

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#Авто#Пермь#Пермские дороги#Гибдд
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