На двух трассах в Прикамье на сутки ввели ограничения для грузового транспорта

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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На двух трассах в Прикамье на сутки — с сегодняшнего дня, 4 декабря с 10:00 до 10:00 5 декабря — введены частичные ограничения движения грузового транспорта. Как сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Пермского края, ограничения коснутся дорог:
Движение полностью откроется после того, как участки дорог приведут в соответствие с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения. В ГИБДД Прикамья просят водителей не выезжать за пределы населенных пунктов без острой необходимости, быть внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения.