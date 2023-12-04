На трассе Пермь — Екатеринбург случилась авария с двумя грузовиками и легковушкой

Одного из пострадавших зажало в автомобиле, его извлекли с помощью специального снаряжения. Второго пострадавшего извлекли до прибытия спасателей. Обоих госпитализировали в Кунгурскую больницу: мужчины 1967 и 1974 годов рождения.