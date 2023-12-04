На трассе Пермь — Екатеринбург случилась авария с двумя грузовиками и легковушкой

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
На трассе Пермь — Екатеринбург 3 декабря случилась авария с двумя большегрузами марок Reno и MAN, а также легкового автомобиля Toyota Land Cruiser. На ДТП реагировали сотрудники поисково-спасательной службы.
Одного из пострадавших зажало в автомобиле, его извлекли с помощью специального снаряжения. Второго пострадавшего извлекли до прибытия спасателей. Обоих госпитализировали в Кунгурскую больницу: мужчины 1967 и 1974 годов рождения.