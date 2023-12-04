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На трассе Пермь — Екатеринбург случилась авария с двумя грузовиками и легковушкой

На трассе Пермь — Екатеринбург случилась авария с двумя грузовиками и легковушкой

4 декабря 2023, 03:26
Фото: vk.com/kungurspas
Погибших нет, но есть пострадавшие.
Сюжет
Дтп

На трассе Пермь — Екатеринбург 3 декабря случилась авария с двумя большегрузами марок Reno и MAN, а также легкового автомобиля Toyota Land Cruiser. На ДТП реагировали сотрудники поисково-спасательной службы.

Одного из пострадавших зажало в автомобиле, его извлекли с помощью специального снаряжения. Второго пострадавшего извлекли до прибытия спасателей. Обоих госпитализировали в Кунгурскую больницу: мужчины 1967 и 1974 годов рождения.

Фото: vk.com/kungurspas
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#Авто#Дтп#Пермь#Пермь-екатеринбург#Авария
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