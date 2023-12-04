Объявлен аукцион на 9,5 миллионов рублей по ремонту здания пермского кардиодиспансера

Двухэтажное кирпичное здание, занятое Институтом сердца, находится на территории Краевой клинической больницы и получило свой нынешний вид в 1907 году. Построено оно было раньше: в первой пол. XIX века, с организацией губернской Александровской больницы Пермского Приказа общественного призрения, в этом здании находился «Приют для душевнобольных». Затем, в начале XX века, здание было перестроено для размещения хирургического и родильного отделений земской губернской Александровской больницы. В 1921–1947 годах в здании работал профессор Василий Николаевич Парин — организатор и руководитель клиник госпитальной хирургии медицинского факультета Пермского университета (впоследствии Пермского государственного медицинского института). В настоящее время в здании расположен хирургический корпус кардиодиспансера.