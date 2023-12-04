Объявлен аукцион на 9,5 миллионов рублей по ремонту здания пермского кардиодиспансера

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Published Сегодня, 04:37
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Updated Сегодня, 05:15
ГБУЗ «Клинический кардиологический диспансер» объявило электронный аукцион на выполнение ремонтных работ в хирургическом корпусе. Об этом сообщает «Новый компаньон».
Конкурс стоимостью 9,5 млн. рублей объявлен с целью сохранения объекта культурного наследия «Здание, где в хирургическом отделении областной клинической больницы работал хирург Парин В.Н.», расположенного по адресу: Пермь, ул. Луначарского, 95б. Итоги аукциона должны объявить 14 декабря. Ремонт должен быть проведён с 13 мая по 7 сентября 2024 года.
Двухэтажное кирпичное здание, занятое Институтом сердца, находится на территории Краевой клинической больницы и получило свой нынешний вид в 1907 году. Построено оно было раньше: в первой пол. XIX века, с организацией губернской Александровской больницы Пермского Приказа общественного призрения, в этом здании находился «Приют для душевнобольных». Затем, в начале XX века, здание было перестроено для размещения хирургического и родильного отделений земской губернской Александровской больницы. В 1921–1947 годах в здании работал профессор Василий Николаевич Парин — организатор и руководитель клиник госпитальной хирургии медицинского факультета Пермского университета (впоследствии Пермского государственного медицинского института). В настоящее время в здании расположен хирургический корпус кардиодиспансера.