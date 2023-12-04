ОМК и Росмолодежь будут совместно вести профориентацию школьников

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Так, советы молодежи на заводах ОМК будут уделять больше внимания профессиональной ориентации школьников, помогать в адаптации новых рабочих в коллективах и развивать наставничество.
Специалисты Росмолодежи, Горно-металлургического профсоюза России, более 40 молодежных лидеров выксунского, чусовского и челябинского заводов ОМК на конференции в Москве обсудили будущие изменения. Например, для поддержки новых сотрудников на предприятиях планируют ввести личных наставников от заводских Советов молодежи. Они помогут непосредственным руководителям адаптировать новых сотрудников. Наставники будут рассказывать новичкам о перспективах трудовой карьеры и широких возможностях для самореализации внутри компании — в добровольчестве, благотворительности и творчестве.
В планах у молодежных советов заводов ОМК — помогать предприятиям находить и трудоустраивать новых сотрудников, а также решать производственные задачи.
«Молодые сотрудники заводов ОМК активно участвуют в волонтерстве, экологических проектах, спортивных и творческих мероприятиях, важно продолжать привлекать молодых людей на предприятия и помочь им влиться в коллектив. Эти задачи лягут в основу изменений в Совете молодежи чусовского завода ОМК и других предприятий группы», — рассказала Ксения Безгодова, молодежный лидер ОМК в Чусовом.