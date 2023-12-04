ОМК и Росмолодежь будут совместно вести профориентацию школьников

Специалисты Росмолодежи, Горно-металлургического профсоюза России, более 40 молодежных лидеров выксунского, чусовского и челябинского заводов ОМК на конференции в Москве обсудили будущие изменения. Например, для поддержки новых сотрудников на предприятиях планируют ввести личных наставников от заводских Советов молодежи. Они помогут непосредственным руководителям адаптировать новых сотрудников. Наставники будут рассказывать новичкам о перспективах трудовой карьеры и широких возможностях для самореализации внутри компании — в добровольчестве, благотворительности и творчестве.