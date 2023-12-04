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Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:36

Updated Сегодня, 07:36

Опасности самолечения при низком давлении

4 декабря 2023, 07:33
Специалист по эндокринологии, кандидат медицинских наук Ольга Рождественская, рассказала о причинах низкого артериального давления и его опасностях.

По словам врача, людям с низким давлением часто хочется есть соленые продукты. Однако она предостерегла от употребления продуктов, которые способствуют мочегонному эффекту. Потеря электролитов при таком потреблении может вызвать не только понижение давления, но и нарушения ритма сердца, пишет Pravda.Ru.

Рождественская объяснила, что низкое давление часто возникает у людей, которые испытывают нарушение сна или перегрузку физической и умственной активностью. Однако само по себе низкое давление не является опасным, более опасными являются скачки давления — то слишком низкое, то слишком высокое. Такая переменчивость может привести к сердечно-сосудистым проблемам.

Врач предупредила, что не все люди приспособлены к низкому давлению, поэтому они могут негативно реагировать на высокую дозу гипотензивных препаратов. Это может вызвать нарушение ритма сердца и острый коронарный синдром.

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