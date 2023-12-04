Опасности самолечения при низком давлении

Рождественская объяснила, что низкое давление часто возникает у людей, которые испытывают нарушение сна или перегрузку физической и умственной активностью. Однако само по себе низкое давление не является опасным, более опасными являются скачки давления — то слишком низкое, то слишком высокое. Такая переменчивость может привести к сердечно-сосудистым проблемам.