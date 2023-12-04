Опасности самолечения при низком давлении

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
По словам врача, людям с низким давлением часто хочется есть соленые продукты. Однако она предостерегла от употребления продуктов, которые способствуют мочегонному эффекту. Потеря электролитов при таком потреблении может вызвать не только понижение давления, но и нарушения ритма сердца, пишет Pravda.Ru.
Рождественская объяснила, что низкое давление часто возникает у людей, которые испытывают нарушение сна или перегрузку физической и умственной активностью. Однако само по себе низкое давление не является опасным, более опасными являются скачки давления — то слишком низкое, то слишком высокое. Такая переменчивость может привести к сердечно-сосудистым проблемам.
Врач предупредила, что не все люди приспособлены к низкому давлению, поэтому они могут негативно реагировать на высокую дозу гипотензивных препаратов. Это может вызвать нарушение ритма сердца и острый коронарный синдром.