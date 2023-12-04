Опубликован список победители политической премии РАСО «Гамбургский счёт» за 2023 год

Выборы в горсовет Красноярска были признаны лучшей муниципальной кампанией ЕР. Что касается парламентской оппозиции, то лучшая муниципальная кампания была у КПРФ — выборы в совет депутатов Абакана. Среди непарламентских партий лучшая муниципальная кампания была у «Зелёных» на выборах в горсовет Красноярска.