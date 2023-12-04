Опубликован список победители политической премии РАСО «Гамбургский счёт» за 2023 год

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Напомним, политическая премия «Гамбургский счёт» учреждена в 2016 году. Лауреатами её становятся партии и отдельные политики, в том числе кандидаты, показавшие в своих кампаниях технологичность, результативность и творческий подход, пишет 56orb.ru.
В номинации «Мэр города» победителями оказались глава Иркутска Руслан Болотов и мэр Сысерти Свердловской области Дмитрий Нисковских. По словам президента РАСО Евгения Минченко, Болотов смог успешно разрешить конфликты элит и обеспечил доминирование ЕР на выборах в Заксобрание Иркутской области. Нисковских продемонстрировал яркие коммуникативные способности и привлёк внимание к своему небольшому городу.
Выборы в горсовет Красноярска были признаны лучшей муниципальной кампанией ЕР. Что касается парламентской оппозиции, то лучшая муниципальная кампания была у КПРФ — выборы в совет депутатов Абакана. Среди непарламентских партий лучшая муниципальная кампания была у «Зелёных» на выборах в горсовет Красноярска.
«НейроЖириновский» стал политиком года. Напомним, в прошлом году Владимир Жириновский стал политиком года посмертно.
Лучшая кампания врио губернатора — у Михаила Котюкова, главы Красноярского края. Лучшей кампанией действующего губернатора от «Единой России» названа работа губернатора Московской области Андрея Воробьева. Победитель в номинации «Лучшая кампания действующего губернатора от оппозиционной партии» — губернатор Орловской области Андрей Клычков из КПРФ.
Определяли лучших в комитете по политтехнологиям РАСО. В процессе участвовали юристы, политтехнологи и другие профессионалы. Премию вручали в рамках форума «Дни PR — 2023». Медиахолдинг 1MI является официальным партнёром.