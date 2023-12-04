Организаторы подвели итоги работы III Конгресса молодых ученых

Перед началом встречи президент посетил выставку российского научного приборостроения. Ему показали не только сложное оборудование, созданное в России, но и более простое, приспособленное для массового производства. Также глава государства отметил, что наша страна достаточно быстро преодолевает технологическую зависимость от Запада, пишет 56orb.ru.