Организаторы подвели итоги работы III Конгресса молодых ученых

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Перед началом встречи президент посетил выставку российского научного приборостроения. Ему показали не только сложное оборудование, созданное в России, но и более простое, приспособленное для массового производства. Также глава государства отметил, что наша страна достаточно быстро преодолевает технологическую зависимость от Запада, пишет 56orb.ru.
В конгрессе участвовали примерно 1900 человек, представляющих вузы 85 регионов нашей страны. Также участниками были гости из Ирана, Армении, КНР, Беларуси ЮАР, Казахстана и других стран.
В деловой программе было 157 мероприятий. Свыше 730 докладчиков и модераторов приняли участие в обсуждении основных задач современной науки. Среди спикеров были не только учёные, но и представители власти, а также бизнес-сообщества.
Сессии охватили весь спектр тем и направлений — научных, популяризаторских, креативных. Состоялось много профильных сессий по медицине, климату, космической тематике. В рамках конгресса были подписаны 23 соглашения по разным направлениям.
Организаторами события выступили Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию. Информационным партнером является медиахолдинг 1MI.